Geisy Arruda fotografou com seu famoso vestido rosa para uma campanha nesta sexta-feira, 14, em São Paulo.

Para quem não se lembra, Geisy ficou famosa após usar o vestido na faculdade e ser hostilizada por seus colegas.

"Eu tenho muito carinho por esse vestido, já falaram para eu leiloar, mas não tenho coragem, só uso em ocasiões especiais.

Hoje em dia ele não faz mais meu tipo, eu não usaria para ir para a balada exemplo, mas tenho um carinho especial", disse ela.

Geisy gravou o comercial da Slim Caps, cápsulas naturais de emagrecimento em um apartamento na zona oeste de São Paulo. A beldade aderiu ao mega hair para as fotos.

"Estou feliz com meu corpo agora, descobri um produto natural que me dá energia para o dia a dia e tira minha ansiedade pela comida à noite. Está me ajudando manter a boa forma".

