Ernest e Heather Franklin com o filho de 16 anos e o ator Casey Affleck em Manchester à Beira-Mar

Um casal de Nova York assumiu ter tomado como inspiração a trama do premiado ‘Manchester à Beira-Mar’ (2017) para matar o filho deficiente de 16 anos.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator (Casey Affleck) e de Melhor Roteiro Original, o longa do diretor Kenneth Lonergan mostra Affleck no papel de um pai atormentado por um incêndio causado por ele que culminou na morte de seus três filhos.

Na vida real, Ernest e Heather Franklin armaram um incêndio que destruiu a casa em que moravam para esconder o assassinato do filho deficiente.

O casal passou a ser visto como suspeito após a perícia do caso concluir que Jeffrey estava morto antes do incêndio, não tendo sido encontrada qualquer evidência de fogo ou fumaça em sua boca ou todo aparelho respiratório. Na avaliação dos investigadores, os pais de Jeffrey mataram o menino e colocaram fogo para ocultar a verdade dos fatos.

“Não havia mais ninguém na casa e nenhum dos dois demonstram qualquer ferimento decorrente de uma possível tentativa de salvar o filho”, afirmou um dos advogados de acusação ao site The Wrap.

Ernes Franklin e Heather Franklin podem pegar até 25 anos de cadeia. Apesar das concluões da perícia só terem sido reveladas agora, o incêndio ocorreu na madrugada do dia 1º de março de 2017, na cidade de Guilford, próxima a Nova York. A fiança dos dois foi estipulada em 250 mil dólares.

