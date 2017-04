CRISTIANE RODRIGUES

DO EGO

Emilly Araújo está curtindo sua nova vida como milionária. A vencedora do "BBB 17", que levou R$1,5 milhão para casa na última quinta-feira, 13, aproveitou o primeiro dia de folga após o reality show de forma bem sofisticada neste sábado, 15. Depois de tomar café com a irmã, Mayla, no hotel em que as duas estão hospedadas, no Rio, a gaúcha fez passeio em um iate pelas praias do Rio de Janeiro.

No mar da Praia Vermelha, na Urca, na Zona Sul carioca, ela avisou: "Cidade maravilhosa é apelido! Continuo em um sonho?! Obrigada minha mãezinha, meu Deus, meus fãs, obrigada Brasil! Gratidão. Zerada, com vários zeros".

Acompanhada da irmã gêmea Mayla Araújo e de seu pai, Volnei Alves, Emilly compartilhou detalhes da viagem pela costa do Rio de Janeiro e fez questão de compartilhar fotos. Uma das paradas mais animadas foi na Marina da Glória, onde o grupo fez um "pit stop" para almoçar.



Em conversa com o EGO mais cedo, Mayla explicou que ela e a irmã ainda devem demorar mais alguns dias antes de voltar para casa, no Rio Grande do Sul. "Obrigatoriamente, a gente tem que ficar até segunda, mas acho que vamos ficar mais uns dias”, explicou.

Questionada se a estada até segunda seria por conta do depoimento de Emilly sobre o caso de suposta agressão por Marcos Harter, que gerou a expulsão do brother do jogo, Mayla desconversou: “Ela tem vários compromissos aqui no Rio”.



Feliz em companhia de suas meninas, Volnei também usou as redes sociais para comemorar a vitória de Emilly Araújo no 'BBB 17'. Ele postou uma foto recebendo o carinho das filhas durante o passeio e festejou: "Minhas jóias raras, minhas princesas! Frutos do grande e infinito amor entre minha esposa e eu. Obrigada minha rainha, obrigada meu Deus, obrigada a todos os guerreiros e guerreiras que apoiaram minha princesa e a levaram até o topo! Obrigada Brasilzão #Gratidão #TeamEmilly".