Tiririca com a mulher e a filha: passeio na praia

DA QUEM ONLINE



Tiririca aproveitou o feriado de Páscoa para viajar com a família para o Rio de Janeiro.

Na manhã deste sábado (15), o humorista e deputado federal foi com a mulher, Nana Magalhães, e a filha do casal, de 7 anos, à praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade.

"Merecido descanso com a família #tiriricanaweb #tiririca2222 #familiabasedetudo #copacabana #rio40graus", escreveu Tiririca na legenda da imagem em que aparece com a mulher sentada no seu colo e sua filha caçula.

Os seguidores de Tiririca elogiaram o momento em família. "Parabéns, abestado" e "Mais que merecido. Lindos!" foram alguns dos comentários dos fãs.