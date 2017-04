Aryane Steinkopf exibiu o corpo em forma no Instagram

DO EGO



Aryane Steinkopf exibiu o corpo em forma no Instagram neste domingo, 16, e mostrou que a Páscoa não interferiu em nada em sua excelente forma física.

"Bom dia! Mais um dia lindo de sol aqui no Rio de Janeiro! Boa Páscoa para vocês! #domingo #pascoa #rj #praia #fitmãe", escreveu ela, que aproveitou o dia na praia.

Mãe de Aarão, de 5 meses, do casamento com Beto Malfacini, Aryane mostrou nas redes sociais seu dia a dia durante e depois da gestação, até recuperar o mesmo corpo que tinha antes da gravidez.

No fim de semana, ela postou vídeos em que aparecia malhando com o bebê no colo.