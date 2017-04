DO EGO



Com curvas de tirar o fôlego, Geisy Arruda abandonou um pouco a dieta para um ensaio sensual vestida de coelhinha e se jogou no chocolate.

A modelo, que para as fotos também caprichou nas caras e bocas, admitiu em conversa com o EGO que adora fantasias para apimentar a relação.



"Amo me fantasiar, é super sexy. Já me fantasiei de diabinha e Mulher-gato para os homens. Adoro calcinhas comestíveis e gel que esquentam tudo", contou.

A 'musa do vestidinho rosa' também gosta de inserir o chocolate na hora do romance.

Ela lamenta que passará a Páscoa solteira: "Amo beijar na boca lambuzada de chocolate. Como este ano não estou namorando ninguém, vou ficar chupando o dedo mesmo."

E, por falar em fantasias eróticas, Geisy anuncia um novo empreendimento: "Estou estudando lançar uma campanha de lingerie e fantasias eróticas assinada por mim. Será tudo rosa, claro, né?"