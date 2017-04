Ela fez show no festival Festeja, em Lisboa a

Marília Mendonça está oito quilos mais magra e não esconde que tem reservado uma parte da agenda cheia de shows para se cuidar. A cantora sertaneja, que está em Portugal para se apresentar no Festeja Lisboa na Europa, conversou com o EXTRA sobre a decisão por um novo visual. Ela emagreceu, fez reeducação alimentar e segue firme com os tratamentos estéticos.

— Senti necessidade de fazer isso não só por mim, mas pelo público. Para eu me dar melhor nos shows, para ter mais fôlego. Graças a Deus tem dado certo e estou aguentando — comemora a goiana.

Em Portugal para uma turnê que segue também para Bruxelas e para Londres, a cantora brinca que se preparou com antecedência para curtir a gastronomia internacional.

— Aqui na Europa não existe dieta. Um dia antes de vir, fiz um detox. Tomei só suco. Não vou perder minha vida nem a oportunidade de conhecer essa culinária maravilhosa. Gente, e eu comi, hein! — diverte-se.

