Protagonista de Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, Felipe Roque, de 29 anos, se mostra completamente apaixonado: “Namoro a mulher mais bonita do Brasil”. Para o ator carioca, Aline Riscado, de 29, merece o elogio e muito mais.

“Fiquei encantado com a energia dela e pedi seu telefone”, lembra. Funcionou. Está namorando há um ano e três meses a atriz. No campo profissional, Felipe começou o curso de Engenharia Civil, aos 17 anos, por pressão dos pais, mas nunca terminou. “Levei a faculdade até os compromissos com o teatro ficarem maiores”, contou o ator ao repórter Patrick Monteiro, respondendo aos leitores de QUEM.

1. O que te levou a seguir a carreira de ator?

Meus pais queriam que eu fizesse um curso mais tradicional. Estudei Engenharia Civil na UFRJ, mas nunca larguei as aulas de teatro. Levei a faculdade até os compromissos com o teatro ficarem maiores.

2. Já sofreu preconceito por namorar a Aline?

Não, nenhum. Mas já fui zoado pelos meus amigos e algumas pessoas próximas. Principalmente por ela ser muito bonita. Há um ano, eu namoro a mulher mais bonita do Brasil!

3. Como em Malhação, lutaria pelo amor de uma mulher com seu irmão?

Tentaria conversar. Não se abre mão de uma relação de irmãos. Não dá para romper esse laço por conta de uma terceira pessoa.

4. Como você começou a namorar a Aline?

Nos conhecemos em uma festa, trocamos telefones e, só um ano depois, ela mandou uma mensagem. Nos reencontramos no Nordeste, em 2016, e estamos até hoje juntos.

5. Você vai fazer 30 anos. Já sente a idade?

Acho que os 30 anos são o auge da beleza. Tem um monte de coisa boa acontecendo na minha vida. Quero que esse momento chegue para ficar. Sinto toda uma energia fluindo das estrelas.

6. Você se cuida ou tem dia em que almoça feijoada e janta hambúrguer?

Sempre (risos)! Eu e a Aline tentamos manter uma dieta saudável, mas adoro milk-shake, chocolate, batata frita e todo tipo de besteira.

7. Você era mulherengo?

Olha, antes de conhecer a Aline, eu era solteiro... Mas sempre fui tranquilo, na minha.

8. Deixa de fazer algo por conta do assédio de fãs?

Eu moro na Barra da Tijuca, no Rio, e a minha rotina não mudou em nada. As pessoas continuam me tratando da mesma forma. Busco frequentar os mesmos lugares. Vou até ao mercado fazer compras, sem problema.

9. Como é a sua rotina?

Acordo e vou direto gravar até a hora que precisar, todo dia. Sempre que sobra um tempo, dou um mergulho no mar para ficar bem comigo mesmo. Academia, uso a da novela mesmo, por conta da correria do dia a dia.Você fez uma peça em que beija um homem.

10. Falta visibilidade a essa luta?

Acho que sim. As pessoas têm que respeitar mais as outras, independentemente da orientação sexual. Respeito é respeito e pronto.