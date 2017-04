DO EGO



Mariana Ximenes postou uma foto em seu perfil no Instagram neste domingo, 16, em que aparece de shortinho e camiseta colada, mas acabou chamando atenção pelo "farol aceso".

"Alguém a caminho do #Coachella para me dar uma carona? Kkkk", brincou a atriz na legenda do registro em feito junto dos trilhos de um trem e indicando que está na Califórnia para o festival de música.

Os seguidores de Mariana responderam bem-humorados.

"Te daria carona até o outro lado do planeta kkk, mas não tenho carro e muito menos avião", postou um. "Oh mulher, não estou, mas me espera aí", escreveu outro.

Na quinta-feira, 13, Mariana estava em um ritmo bem mais tranquilo. A atriz mostrou uma foto na mesma rede social em que aparecia meditando de cabeça para baixo.