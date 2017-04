DA REVISTA MONET



O Príncipe Harry deu um raro depoimento público sobre os dramas vividos por ele em seguida à morte de sua mãe, a Princesa Diana (1961-1997).

“Posso afirmar seguramente que a morte da minha mãe quando eu tinha 12 anos fez com eu fechasse completamente as minhas emoções por 20 anos, o que teve um efeito sério não só na minha vida pessoal, mas também profissional”, afirmou o membro da realeza britânica em entrevista ao jornal inglês The Telegraph.

Hoje aos 32 anos, o príncipe culpou sua dificuldade em lidar com seu luto como principal causa de muitos de seus problemas durante a adolescência. Dentre as atitudes insensatas cometidas por Harry durante a juventude, consta a polêmica ida a uma festa em Las Vegas com um uniforme nazistas e o vazamento de fotos na qual ele corre sem roupa em outro evento.

“Estive muito próximo de um colapso várias vezes, quando estava cercado por dúvidas. A minha forma de lidar com isso foi enfiando a cabeça na areia e me recusando a pensar na minha mãe”, explicou.

Ele disse que passou anos evitando refletir na morte da mãe. “Foram vinte anos não pensando em nada e depois dois vivendo em caos total”, afirmou o príncipe. Na mesma entrevista, ao ser questionado sobre sua vida pessoal, Harry falou que ele e sua namorada, a atriz Meghan Markle, estão fazendo planos para o futuro.

“Sim, eu adoraria ter filhos”, disse. Ele e a atriz da série ‘Suits’ estariam cogitando o casamento para um futuro próximo, a atriz teria inclusive sido vista com um anel com a letra “H” em um evento público no qual compareceu recentemente.

