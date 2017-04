LUCAS PASIN

DO EGO

Arlindo Neto. filho do cantor Arlindo Cruz - que está internado para recuperação de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) - desabafou neste domingo, 16, sobre o estado de saúde do pai. Arlindinho, como é conhecido, vem acompanhando a recuperação do cantor, e lamentou:

"Hoje faz um mês que não escuto a voz do meu pai. O quadro dele continua estável, porém grave. Vamos continuar as orações e rezando para que essa semana ele tenha uma melhor considerável e saia do CTI."



Apesar de apresentar melhora, Arlindo Cruz ainda não tem previsão de alta. "Ele pode acordar amanhã ou daqui há três meses... não sabemos quanto tempo vai demorar. Ele está abrindo os olhos, tem dias que não reage tanto mas temos que esperar ele acordar, foi muito grave", explicou o filho do artista recentemente ao EGO.



Enquanto isso, é Arlindinho quem cumpre a agenda de shows de "2 Arlindos", até a recuperação total de Arlindo. "Meu pai integrou o Fundo de Quintal durante 15 anos e compôs essa música há 25 anos. Foi o maior grupo da história do samba. O show estava lotado! Foi emocionante!", vibrou Arlindinho ao também cantar com o grupo recentemente.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/04/arlindo-neto-fala-sobre-saude-do-pai-continua-estavel-porem-grave.html