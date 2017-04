DO EXTRA



Uma loja de conveniência em Melbourne, na Austrália, está sendo bastante criticada nas redes sociais depois que um internauta expôs um comunicado racista colado na vidraça do estabelecimento.

O aviso, impresso numa folha de papel, proíbe da entrada de jovens negros e cachorros na loja.

"Porque negros entre 14 e 18 anos sempre roubam. Proibidos negros entre 14 e 18 anos e cachorros dentro da loja", diz o comunicado.

Um usuário do Twitter postou uma imagem do comunicado, que desencadeou as denúncias de racismo e de "crime de ódio" contra o estabelecimento.

Muitos prometeram acionar a polícia. "A loja está pedindo para ter problemas com essa placa!", registrou o autor da foto, identificado apenas como Cam.

A polícia estadual de Victoria informou que investiga o caso. A loja, que fica na parte oeste de Melbourne, no bairro Melton, não teve o nome divulgado.

