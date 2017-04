ROGÉRIO FRANDOLOSO

O cantor Zezé Di Camargo usou suas redes sociais para esclarecer a reportagem do programa “Domingo Show” de ontem, 16. A atração, comandada por Geraldo Luís, apresentou uma antiga dupla do sertanejo.

Zazá, como é conhecido, hoje mora de favor em um pequeno quarto e relatou passar diversas dificuldades na vida hoje em dia. “Cantar em dupla é mais difícil que casamento“, garantiu Zazá na reportagem que também exaltou o suposto bom relacionamento dos dois. “Nós nunca brigamos“.

Zazá, no entanto, se esqueceu de citar duas ações que moveu contra Zezé. A primeira foi por conta do filme “Dois Filhos de Francisco”, onde afirmou que sua parte na história havia sido contada de forma equivocada. Pediu R$ 5,5 milhões, mas perdeu o processo.

Em 2005 a ação foi contra a ex-mulher de Zezé, a Zilu Godoi. Segundo Zazá, ela teria dado uma entrevista onde afirmava que a ex-dupla teria morrido e isso teria prejudicado a carreira do cantor.

Zezé não gostou de nada do que foi exibido e fez diversas revelações em sua conta pessoal no Instagram, inclusive chamou o “Domingo Show” de programa sensacionalista.

“Hoje um programa que vive de sensacionalismo (vide suas reportagens) levou uma pessoa que cantou comigo há uns anos atrás. Comecei a cantar com esse rapaz ainda criança. Tinha 13 anos. Ele é mais velho que eu, 11 anos. Já ajudei“, desabafou o músico.

A dupla de Luciano continuou o desabafo. “Esse moço me fez tanto mal, que foi o que me obrigou a criar a coragem e vir para São Paulo. Voltando aos ditados populares: tem mal que vem para o bem. Não vou ficar aqui escrevendo tudo o que aconteceu porque seria exaustivo e não vale a pena. Só uma de muitas que vou dizer aqui. Sabem porque uso o nome Zezé Di Camargo? Porque um ano antes de eu sair da dupla, ele registrou a patente Zazá e Zezé em nome dele, sem eu saber. Resumindo: ele me tomou o nome Por isso tive que usar o Di Camargo.”

Por fim, Zezé explicou o porque de não ajudar o ex-companheiro. “Não julgue o coração de quem faz cara feia, como também não julgue o coração de quem faz cara de bonzinho, coitadinho“. As informações são do portal UOL.

