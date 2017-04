DO METRÓPOLES



Na maioria das vezes que Laura Muller desmistifica o sexo no programa Altas Horas, o momento repercute nas redes sociais. Não foi diferente neste sábado (15/4), quando a sexóloga foi surpreendida com uma pergunta inusitada da cantora Karol Conka.



Karol começou perguntando sobre sexo oral. “Por que alguns meninos não gostam de pôr a boquinha na flor?”. A plateia caiu na gargalhada e a cantora continuou: “Explica pra eles que é normal. Que a vagina é normal, igual ao pênis. Que, se a vagina tem mau cheiro, o pênis também tem”.



Laura, então, complementou o diálogo orientando que o mais correto seria o uso de camisinha. “Olha, vagina e pênis vão ter cheiro de vagina e pênis. A gente precisa lavar direitinho. Segundo os médicos, o corretinho é, na hora do sexo oral na mulher, usar camisinha feminina”, aconselhou.



Karol deu risada da resposta e disse que a camisinha feminina era muito feia. “O cara vê aquilo e diz: a sacola de lixo parou aqui”, comentou a cantora que logo recebeu uma solução democrática da orientadora sexual. “Para fazer certinho, teria que usar camisinha no homem e na mulher. Mas o principal é: por que não fazer essa troca entre homem e mulher? O sexo é uma troca”.



Assista à cena:

Fonte: http://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/karol-conka-faz-pergunta-inusitada-sobre-sexo-oral-para-laura-muller