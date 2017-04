ROGÉRIO FRANDOLOSO

O apresentador Silvio Santos estava inspirado no último domingo, 16, durante o seu programa no SBT. Tanto que disparou diversas indiretas para artistas presentes no palco e não presentes.

Durante o quadro ‘Não Erre a Letra’, Silvio conversava com o ator e cantor João Guilherme quando viu a foto do jovem com o pai Leonardo.

“Mas me diga uma coisa, o Leonardo é casado“, perguntou Silvio. “Sim, mas não com a minha mãe. É casado com outra mulher“, respondeu e explicou João Guilherme.

“Ok, tá certo! Os artistas são assim mesmo, não se contentam com uma mulher só. Querem uma porção“, garantiu Silvio e continuou. “Faz parte da profissão!”

Por fim, Silvio soltou a frase mais polêmica em tom de brincadeira. “Artista que só tem uma mulher… alguma coisa tem. Ou é, ou foi ou vai ser“.

