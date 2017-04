LUCAS PASIN

Beyoncé está mesmo uma grávida linda! A cantora passou o domingo, 16, em família e posou para uma foto ao lado da mãe, Tina Knowles, que compartilhou o registrou em seu Instagram.

Na imagem, a diva do pop, que está grávida de gêmeos, exibe seu barrigão usando um vestido todo branco e trancinhas.



Beyoncé poderá participar do live action de "O Rei Leão". Segundo fontes da "Variety", já começaram as negociações para que a cantora integre a produção.

No longa, a queen Bey deverá dar voz a leoa Nala, melhor amiga do Simba, quando os dois ainda são filhotes.



De acordo com a publicação, para que a cantora aceite o convite, o diretor e a produção estão dispostos a mudar alguns planos, se adequando a rotina de Beyoncé - que está grávida de gêmeos.



Já estão confirmados os atores Donald Glover como a voz de Simba e James Earl Jones interpretando Mufasa, o pai de Simba.

