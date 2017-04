DA REDE TV!



O idoso Robert Godwin, de 78 anos, foi morto no domingo de páscoa (16) por um homem identificado como Steve Stephens, que estaria cometendo outros assassinatos na cidade de Cleveland, em Ohio (EUA). O crime foi filmado e postado na página do assassino no Facebook.

Na gravação, Steve aborda o idoso na rua e pede para ele dizer "Joy Lane". Quando Robert repete o nome, Steve diz: "Joy Lane é o motivo para isso acontecer".

Um internauta não identificado publicou uma foto de Steve e a suposta Joy Lane, que seria sua ex-noiva. De acordo com a publicação, ele está matando pessoas aleatórias por conta de uma situação desconhecida com a mulher, que está sob custódia.

Em um vídeo publicado antes da morte do idoso, Steve afirma ter matado outras 13 pessoas, escolhidas de forma aleatória. Na filmagem de confissão, o homem aparece falando no celular com alguém. "Cachorro, eu simplesmente atirei. Eu simplesmente matei 13 pessoas, cara. Isso foi o que eu fiz. Eu vou continuar matando até me pegarem".

No entanto, até o momento, a polícia não confirmou os assassinatos. "A polícia não reportou mais nenhuma das mortes que o assassino contou", disse Calvin Williams, detetive que investiga o caso.

O filho do idoso, Robert Godwin Junior, disse ao site Cleveland.com que não assistiu e nem pretende assistir ao vídeo do pai sendo assassinado. "Eu não estou nem olhando para o meu celular ou para as notícias. Eu realmente não quero ver isso".

O departamento segue as investigações sobre o caso e está à procura de qualquer pista que pode levar ao assassino.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/homem-e-procurado-apos-matar-idoso-e-postar-video-no-facebook