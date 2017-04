DA REDE TV!



Aos três meses de vida, o pequeno Harvey Kenyon-Cairns teve de ser levado para uma entrevista na embaixada dos Estados Unidos em Londres, na Inglaterra, após um erro no formulário colocá-lo entre suspeitos de terrorismo.

De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, a família do menino estava se preparando para passar as férias em Orlando (EUA), mas, em meio aos procedimentos, o avô Paul Kenyon, de 62 anos, cometeu um deslize que prolongou os preparativos e os custos da viagem.

Ao responder um questionário para emitir o visto do neto, o homem enganou-se e marcou "sim" para a pergunta: "Você procura se envolver ou já se envolveu em atividades terroristas, espionagem, sabotagem ou genocidios?".

Por conta disso, o bebê teve o visto negado e foi chamado para prestar esclarecimentos na embaixada.

"Eu não poderia acreditar que eles não perceberam que havia sido um erro, pois um bebê de três meses não poderia fazer mal a ninguém", disse Kenyon ao jornal. "Ele obviamente nunca se envolveu com genocídios ou espionagem, mas já sabotou algumas sonecas - o que eu obviamente não disse aos embaixadores".

A mãe, Faye Kenyon-Cairns, o bebê e o avô foram questionados durante dez horas na Embaixada - mais tempo que o voo entre Manchester (Inglaterra) e Orlando (EUA) que a família planejava fazer em alguns dias.

Apesar do erro, que custou 3 mil libras (R$ 11 mil) para um novo visto, a família conseguiu se reunir para a Páscoa no outro país. "Foi um erro muito caro, mas eu esperava que a embaixada dos EUA percebesse que era apenas um deslize simples. Acredito que se você fosse um terrorista, eu suspeito que não iria marcar 'sim' de qualquer forma".

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/bebe-de-3-meses-vira-suspeito-de-terrorismo-apos-erro-em-formulario