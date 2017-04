DA REVISTA MONET



Melissa Etheridge, 55 anos, revelou em entrevista ao Yahoo que fuma maconha com sua esposa e seus filhos mais velhos que têm 18 e 20 anos. De acordo com a cantora norte-americana, a droga uniu a família.



“Foi engraçado no começo, e então eles perceberam que é muito natural, coisa do fim do dia... E isso te faz se aproximar. Prefiro fumar um pouco com meus filhos crescidos do que tomar uma bebida”, explicou Melissa.



A cantora vencedora do Grammy revelou também que a droga desempenha um papel importante em seu casamento com a atriz Linda Wallem. “Remove sua inibição. Seus desejos sexuais são aprimorados. Tomamos um banho todas as noites, fumamos, conversamos e dormimos uma noite muito boa”, disse.



Melissa, que começou recentemente a investir na indústria da maconha com uma linha de produtos chamada Etheridge Farm, passou a usar a droga não só como recreação, mas também para o alívio de dor.

“Não se tratava apenas de ficar doidona”, comentou. “Era apenas estar em um lugar onde me sentisse bem e pudesse me comunicar com meus filhos. Para que eu pudesse me levantar, comer. Foi um ótimo remédio”.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Musica/noticia/2017/04/cantora-vencedora-do-grammy-revela-que-fuma-maconha-junto-com-os-filhos.html