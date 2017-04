DO TERRA NOTICIAS



Um tweet com uma frase simples e uma imagem desencadeou não só um sem-fim de teorias conspiratórias como um pungente exemplo de como o machismo e os padrões desiguais de gênero se multiplicam e se afirmam, para além da própria realidade. O dilema, no entanto, era literalmente nobre: se o príncipe Charles e a então princesa Diana tinham a mesma altura, por que na maioria das fotos, principalmente as oficiais, ele parece sempre mais alto do que ela?O sociólogo americano Philip Cohen foi quem postou o famigerado tweet, mostrando a imagem de um selo postal comemorativo com uma foto do então casal real – em uma diferença abissal de altura – e uma simples afirmação, abaixo da imagem: “Eles tinham a mesma alturaEm seguida, diante da enxurrada de respostas que recebeu, justificando a inexplicável diferença nas fotos através de regras de composição fotográfica, grafismos de selos, ergonomia ou mesmo pelo significado dos títulos de nobreza e da sucessão real, ele então compôs um novo tweet, reunindo diversas fotos do casal, em que na maioria absoluta Charles sempre aparecia como sendo maior do que Diana.

