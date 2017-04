DA REVISTA QUEM



Após 12 dias consecutivos internada no Hospital Albert Einstein, na unidade do Morumbi em São Paulo, onde realizou duas cirurgias na cabeça, a atriz e repórter Renata Banhara, de 41 anos, recebeu alta médica. As informações são da assessoria de imprensa de Renata.



Tendo em vista que, na nesta segunda fase do tratamento, não será mais ministrado o antibiótico venoso e sim de forma oral, Renata pôde ir para casa após ter reagido bem à medicação.



A atriz e repórter, que ainda vai ficar 21 dias em repouso absoluto para a continuidade do tratamento de forma 'home care', ela ainda terá de frequentar sessões de fisioterapia. A região próxima à sobrancelha direita perdeu parte dos movimentos e ficou comprometida com a retirada do tecido necrosado e a perda do nervo.



Passado este período de recuperação pós cirurgias, Banhara será submetida com a dra. Patricia Galli a realizar a extração do dente o qual teve origem de todas estas infecções, que já estão isoladas em todos os polos, inclusive em ambos os joelhos, que também foram operados.



Bem religiosa e devota de Nossa Senhora Aparecida, Renata promete ir ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida assim que estiver 100% recuperada. Ainda de acordo com a assessoria, ela quer agradecer à sua santa padroeira e a todas as mensagens, pedidos de orações e correntes que recebeu durante o período em que esteve hospitalizada.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/04/renata-banhara-recebe-alta-apos-12-dias-internada.html