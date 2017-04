DO PURE PEOPLE



Xuxa Meneghel não conteve a emoção e vibrou bastante a nota 10 recebida pela atriz Maytê Piragibe no "Dancing Brasil", programa não assistido por sua produtora na estreia. "Nossa Senhora, esta bom demais", disse a apresentadora, na noite desta segunda-feira (17). Mas algo a deixou insatisfeita quando recebeu uma reclamação no ponto eletrônico do diretor do reality e o rebateu ao vivo, entretanto em um tom bem-humorado.



'Deixa eu falar, diretor', reclamou Xuxa



"Deixa eu falar, diretor. Pelo amor de Deus! Está bom demais!", reclamou a loira, que recentemente lamentou o fim de sua fundação. Mesmo sem ter o nome revelado, sabe-se que a programação tem Marcelo Amiky como diretor e Rodrigo Carelli na direção geral do programa, o mesmo responsável também pelos realities "A Fazenda" e "Power Couple", comandado por Roberto Justus e que terá participação do casal de ex-BBBs Andressa e Nasser. No game, o tema foi filmes musicais famosos e a mãe da Sasha Meneghel já chegou causando ao dançar na abertura uma versão de "Dancing Queen", do Abba, trilha sonora marcante do longa "Mamma Mia!". "A Broadway é aqui na Record", gritou a namorada de Junno.



Guilherme, dupla de Santiago, foi eliminado com 25,42 % dos votos



MC Gui e Bella e Richarlyson e Camila passaram pela Zona de Risco, mas foi o cantor Guilherme, dupla de Santiago, e a parceira Alê que foram eliminados ao receberem apenas 25,42 % dos votos. Os dois encantaram ao dançar samba em homenagem ao filme "Os Embalos de Sábado à Noite", de 1977, estrelado por John Travolta. Entretanto, a performance não convenceu os jurados: Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, que deram notas 7, 6 e 6, respectivamente.



Cantor estava com faringite: 'Muita dificuldade'



Em entrevista ao apresentador Sérgio Marone, ator que substituiu o jornalista César Filho em suas férias, o artista contou que estava sofrendo com uma faringite há dois dias antes da eliminação: "Com muita dificuldade. Em função também do meu tempo de shows, essas coisas, a gente tem tido pouco tempo de ensaio. Mas esse problema de saúde trouxe uma dificuldade maior ainda. Mas estou aqui pronto para, com a ajuda da Alê, retomar".

Fonte: http://www.purepeople.com.br/noticia/xuxa-meneghel-ouve-reclamacao-de-diretor-e-rebate-ao-vivo-deixa-eu-falar_a171514/1