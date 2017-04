DO NOTÍCIAS AO MINUTO



Uma conversa gravada há cerca de dois anos revelou que pilotos de helicópteros arquitetaram a queda de um balão para fabricar uma notícia na Record, mais precisamente no Balanço Geral, com duas entradas ao vivo, segundo informações do site Notícias da TV.



O responsável por dar a notícia ao público foi o comandante Uan Rocha. Naturalmente, ele não revelou que a queda do balão foi provocada para fazer parte do noticiário, e apresentou o acidente como um flagrante.



Ainda de acordo com o site, os profissionais presentes na gravação já foram identificados: além de Uan Rocha, estão na gravação Rafael Biazotti e Wilson Vilhena, que costumam voar para o SBT. Um quarto piloto não foi idenficado. No trecho o grupo cita, ainda, um quinto colega, identificado como Fabiano, que trabalha com o Globocop em São Paulo.



Na gravação, é possível ouvir a conversa e o empenho em derrubar o balão. "Bate com o ski, bate com o ski!. Fura ele, fura ele! Faz um pairado em cima, paira em cima, diz Biazotti. "Ele ganha sustentação seu eu fizer isso, besta", responde Rocha. "Mas vai pairando e descendo pra bater nele. Pega ele, Uan", rebate Biazotti.



A prática dos pilotos fez com que a queda parecesse natural e o balão foi perdendo altura. É quando Rocha faz sua primeira entrada no Balanço Geral matinal, então apresentado por Fabíola Gadelha.



"Soltaram um balão, ele acabou de subir e já perdeu sustentação. Está caindo próximo à continuação da Radial Leste, que é essa via que você vê no canto esquerdo da tela, Fabíola", disse o piloto na ocasião.



Quando a primeira transmissão se encerra, os pilotos voltam a tentar derrubá-lo de vez, sem filmar as tentativas. O balão pega fogo e Biazotti comemora.



"Derrubei, derrubei, Uhu!", comemora Biazotti. Os pilotos percebem que o telhado de uma casa pega fogo, mas não ligam. "Pegando fogo na casa?", pergunta Biazotti. "Não, não. No telhado, foguinho", diz Uan Rocha. "Isso que é produzir notícia, hein? Botaram fogo na casa!", comenta o quarto piloto, não identificado.



Uan Rocha volta para sua segunda entrada ao vivo. "Ele [o balão] está caindo numa via de São Paulo, muito próxima da Radial Leste, um pouco depois de Itaquera. Então você vê, [o balão] já [está] causando prejuízo pro dono dessa casa. Caiu esse fogo aí no telhado", relata, mostrando o pequeno incêndio no telhado de uma casa.



Procurada pelo Notícias da TV, a Record não quis se pronunciar. Os pilotos contactados também não comentaram o caso.

