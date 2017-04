DO METRÓPOLES



Uma babá, que trabalhava no resort onde Madeleine McCann e a família estavam hospedados, em Vila da Luz, Portugal, quebrou o silêncio de 10 anos e decidiu falar sobre a noite em que a menina sumiu do estabelecimento sem deixar pistas.



“Um hóspede chegou até mim e disse que algo estava acontecendo e que alguém estava procurando por uma criança. Não pensei na hora que se tratava de Maddie. Minutos depois, eu vi Kate (mãe de Madeleine) chorando, amigos a confortando, e Gerry olhando embaixo de carros. Eu tentei ajudá-los”, disse a ex-funcionária, que não quis ser identificada, ao jornal Daily Mirror.



Segundo a babá, a mãe de Madeleine estava em estado catatônico. “Pediram que a gente começasse a olhar nas lixeiras caso o corpo estivesse por lá. Nesse ponto, eu percebi que se tratava de algo sério”, contou. Todos os funcionários foram acionados e procuraram por todos os cantos, inclusive nas redondezas.



“Não entrei no apartamento deles, mas muita gente esteve lá. Não havia ninguém para dizer: ‘Precisamos fechar isso agora’. A polícia demorou ‘anos’ para chegar, talvez uma hora e meia”, lembrou a babá. Ainda de acordo com ela, as pessoas até hoje perguntam se os pais fizeram algo com a menina. “Eu digo que não. De jeito nenhum. Pelas reações, não há chance”, disse.



Segundo a babá, Madeleine era a criança mais popular entre as crianças do resort e teve a oportunidade de passar um tempo com ela, apesar de outra funcionária ser a responsável direta. “Eu lembro do temperamento e da personalidade dela. Era muito tímida e doce. Todos os menores recebiam o mesmo tratamento, mas ela era realmente muito bonita”, lembrou.



Quando o Daily Mirror perguntou se ela acredita que há uma possibilidade de Madeleine estar viva, a babá disse: “Acho que possibilidade é a palavra errada, o certo é esperança. Espero que ela esteja viva”, explicou.

