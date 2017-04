MARÍLIA NEVES

DO G1

Leya Emanuelly quer ser mais uma mulher no mercado sertanejo, já fortalecido por nomes como Marília Mendonça e Maraira & Maraisa. A ex-vocalista da banda XCalypso vai seguir carreira solo após sua saída do grupo, anunciada na semana passada.



Ela é a segunda cantora a sair da banda comandada por Chimbinha, montada após a separação do guitarrista e de Joelma. Thábata Mendes foi a primeira "substituta" de Joelma.



“Meu trabalho é cantar. Ainda estou resolvendo minha saída... Mas estou voltando para carreira solo e analisando propostas. Ainda estou me estabilizando. Minha linha é um sertanejo mais romântico, mais sofrência. Estilo o 'Cabaré', do Leonardo e do Eduardo Costa”, conta ao G1.

Quebra de contrato



Leya disse que foi ela quem pediu para deixar a X-Calypso e que tinha contrato de cinco anos com a banda. “Estou deixando nas mãos de advogados”, explica ela. Entre as cláusulas do contrato, existe uma multa para o caso de Leya deixar a banda, mas a cantora preferiu não revelar valores.



Ela ainda falou sobre o apoio dos fãs após o anúncio de saída do grupo: “Graças a Deus, eles tiveram muita paciência com a gente. A maioria vai continuar comigo, me seguindo”.



Na quarta-feira (12), o grupo oficializou a saída da cantora. A banda disse que Leya "sempre se mostrou – além de uma voz afinadíssima – uma pessoa doce e carinhosa com os integrantes da banda e com o fãs". A nova vocalista do X-Calypso será anunciada ainda neste mês.

Fonte: http://g1.globo.com/musica/noticia/apos-saida-da-xcalypso-leya-emanuelly-quer-se-dedicar-ao-sertanejo-com-mais-sofrencia.ghtml