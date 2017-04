DO BEM PARANÁ



Um asteroide passará perto da Terra nesta quarta-feira (19). De acordo com a Nasa (Agência Espacial Norte-Americana), não há chances de o objeto colidir com nosso planeta - a distância entre os corpos será de 1,8 milhão de quilômetros, aproximadamente 4,6 vezes a distância da Terra à Lua.



Embora a distância pareça grande, cientistas explicam que a medida é considerada pequena, especialmente levando-se em conta o tamanho do asteroide 2014 JO25, que tem 650 metros e uma superfície que reflete duas vezes mais forte que a Lua.



Descoberto em 2014 por astrônomos em Tucson, no Arizona (EUA), as propriedades físicas do asteroide ainda são um mistério para os cientistas. Não â toa, a Nasa planeja ações nos observatórios da Califórnia e de Porto Rico, prometendo inclusive imagens que revelem detalhes da superfície.



Além disso, quem tiver pequenos telescópios ópticos poderá ver o asteroide por uma ou duas noites antes dele desaparecer.



No vídeo acima, você confere uma animação que mostra a trajetória do asteroide ao passar perto da Terra.

Fonte: https://www.bemparana.com.br/noticia/498129/asteroide-passara-raspando-a-terra-na-proxima-quarta-feira