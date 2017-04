DO EXTRA



Foi só Faustão falar do pet shop de Barbara Reis no “Domingão do Faustão”, anteontem, que ela viu seu negócio ganhar uma visibilidade nunca vista. Ontem, o Dog Lounge Pet Boutique recebeu mais de 100 ligações, 110 mensagens e ganhou quase 3 mil novos fãs nas redes sociais.

“Esse programa abrange o país de uma tal maneira que só participando dele é que temos a dimensão. Gratidão ao Fausto, por tanta generosidade”, agradece a Cátia da supersérie “Os dias eram assim”.

A atriz, que bota a mão na massa para cuidar dos animais, precisou deixar a loja aos cuidados dos pais para se dedicar à novela. Mas assim como ofereceu a Susana Vieira tosar os bichinhos dela, Barbara também volta a cuidar de clientes especiais:

“Desde ‘Velho Chico’, ficou difícil ter uma periodicidade de ir ao pet shop, mas ainda conseguia manter uma frequência, hoje fazendo parte do elenco principal e com fluxo de gravação, me afastei um pouco. Mas abro exceção para clientes que não abrem mão de fazer comigo”.

Divulgação Barbara Reis

Fonte: http://extra.globo.com/tv-e-lazer/telinha/faustao-ajuda-barbara-reis-bombar-pet-shop-gratidao-ao-fausto-

21220088.html