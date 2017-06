DE O TEMPO



Milhões de americanos acreditam que o leite com achocolatado é produzido pelas vacas marrons. Essa é a conclusão de uma pesquisa do Innovation Center of U.S. Dairy, publicada pelo jornal Washington Post.

O levantamento apontou que 7% da população - algo em torno de 16,4 milhões de pessoas - não sabe que a bebida em questão é produzida a partir da mistura de leite, chocolate e açúcar.

Apesar da conclusão inusitada, a pesquisa mostrou mais do que a falta de informação de alguns americanos: por várias décadas, especialistas nas áreas de agricultura e educação nutricional observaram que os americanos ignoram completamente a origem dos alimentos. Eles não sabem onde a comida cresce, onde é armazenada ou mesmo os ingredientes utilizados na fabricação do que consomem.

Segundo o Washington Post, um estudo feito pelo Departamento de Agricultura no início dos anos 90 mostrou que um em cada cinco adultos não sabiam que os hambúrgueres eram feitos de carne.

"Estamos condicionados a pensar que se precisamos de comida, vamos ao mercado", disse a co-fundadora da organização Food Corps, que leva educação nutricional e sobre agricultura para escolas de ensino básico nos EUA.

Uma pesquisa realizada em 2011, com crianças de 9 a 13 anos, mostrou que a mairia delas não sabia que cebolas são vegetais e nem que o queijo é feito a partir do leite.

Ao Washington Post, Cecilia Upton lembrou da importância de saber de onde vêm os alimentos. "Conhecimento é poder. Sem ele, não é possível tomar decisões conscientes", afirmou.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/milh%C3%B5es-de-americanos-acham-que-achocolatado-%C3%A9-feito-por-vacas-marrons-1.1486696