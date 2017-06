CARLA NEVES

DA QUEM

Aos 59 anos, Edson Celulari tem motivos de sobra para celebrar a vida. De volta às novelas como o Dantas de A Força do Querer, ele também está a poucos meses do lançamento do longa do diretor Paulo Nascimento, Teu Mundo não Cabe nos Meus Olhos - em que interpreta o dono de uma pizzaria que é cego.

E o ator está curado desde dezembro de 2016 do linfoma não Hodgkin descoberto em junho do mesmo ano. Feliz em sua relação com a atriz Karin Roepke, de 35 anos, ele tem orgulho do apoio que recebeu dos filhos Enzo, de 20, e Sophia, de 14 – do casamento com Claudia Raia – durante o tratamento. “Me foi dada a chance de estar aqui bem cuidado e bem tratado”.

Como está sendo voltar a atuar depois do que passou?



Estou me divertindo! O grupo é ótimo, a Gloria (Perez, autora da novela) é criativa e o Papinha (Rogério Gomes, diretor-geral da trama) criou um clima ótimo de trabalho. Além disso, o retorno do público está sendo muito carinhoso.



O que falam para você?



Outro dia, estava andando com um guarda-chuva nos Estúdios Globo – ainda não posso tomar sol por causa do resquício do tratamento – e, no caminho, passou um grupo de senhoras que estava indo para o programa da Fátima Bernardes. Gritaram, pediram selfies. Havia uma excitação: “Olha, torcemos por você!”

O que sentiu quando soube do linfoma não Hodgkin?



Soube por telefone, pelo meu médico, que estava fora do país. Assim que desliguei, sentei na cama com a Karin e dei a notícia. É claro que fiquei assustado: “Como assim? É uma finitude...” Na hora, ela fez uma pesquisa, descobriu a médica que tinha atendido o Gianecchini e a Dilma, e falou: “Vamos para São Paulo”. Em dois dias estávamos no Hospital Sírio-Libanês diante da doutora Yana Novis e da equipe dela.

E como foi o encontro?



Ela me perguntou: “Como é que você está?” Respondi: “Cagado de medo”. Ela falou: “Calma, seu quadro pode ser tuberculose ou até um câncer”. Pensei comigo: “Tomara que seja tuberculose”. Fizemos os exames possíveis e, naquele mesmo dia, ela me falou que eu estava com um linfoma não Hodgkin. Me explicou que o tratamento para o meu tipo de câncer tinha protocolo pronto e testado, com mais de 90% de chance de cura. Depois me perguntou quando queria começar. Falei: “Agora”. Mas não podia ser. Marquei com ela de voltar e retornei ao Rio. Dei a notícia para a minha mãe e para a minha irmã em um sábado à tarde.

E para o Enzo e a Sophia?



No começo da noite, do mesmo sábado, fui buscá-los no aeroporto e falei. Foi a parte mais difícil. Eles se desesperaram nos primeiros dez minutos. Argumentava e eles não paravam de chorar. Com a minha mãe e a minha irmã foi muito tranquilo. Falei assim: “Estou com isso, o quadro é esse, o tratamento é esse, a previsão é essa”. Com eles, tive que falar: “Opa, peraí! Vocês receberam a notícia, mas não estão me ouvindo. Vou repetir pela quarta vez: o quadro é esse, porém, o tratamento é esse e a perspectiva é essa, ok?” Então eles me perguntaram: “Você não vai morrer?” Falei: “Não. Ainda não”. E eles deram graças a Deus.

Você foi forte...



Não se tem outra saída. Ou você enfrenta ou enfrenta. Desistir, para mim, não era opção. Desistir do quê? Quando você tem uma gripe, desiste? Quando taca um dedão na quina da porta, desiste? O que faz? Você cuida. Tenho uma autodefesa apurada. Escuto meu corpo, o que me faz mal, o que não comer, o que não fazer. Fui tratar. E o tratamento foram aplicações de quimioterapia a cada 20 dias com direito a uma taça de vinho a cada 3 (risos).

O que você fazia nos períodos entre as sessões de radioterapia e quimioterapia?



Resolvia minha vida por Skype. E aproveitei para ler Dostoiévski. Cansava? Não tem problema, não era desafiador para mim. Tinha que ser prazeroso. Vi muitas séries. Moro em uma cobertura e parei para olhar o céu e as nuvens. Ouvi muita música, os pássaros, aproveitei o tempo como se fosse uma pausa que me permiti. Sempre cercado do carinho dos amigos que iam me visitar. Ria o tempo todo.

O que pensou no dia em que teve alta?



Tenho que voltar para o jogo. Tenho que tocar a vida. Fui agraciado de ter tido um tratamento eficientíssimo, em ter uma família linda, uma mulher linda, filhos lindos que me apoiaram e pessoas de um país inteiro, e até de fora dele, que me mandavam toda a espécie de oração, carinho, força e torcida. Aceitei todas sem nenhum tipo de seleção.

E a Karin esteve ao seu lado em todos os momentos...



Ela é uma companheira completa, maravilhosa. Tomou conta da situação, cuidou de mim, agregou família. Foi guerreira. Fez amizade com todos no hospital. No último dia, ela fez uma festa lá. Tinha enfermeiro para tudo quanto é lado, em todos os andares.

Já estão casados?



Estamos juntos há 5 ou 6 anos.Acho que estaremos casados quando casarmos (risos). Moramos juntos, temos uma vida. Digo isso para não tirar aquele sonho de um pedido de casamento.

Mas existe esse sonho?



Toda mulher tem esse sonho. Não tem? Vai acontecer, mas não sabemos quando. Em algum momento, vamos nos casar. Talvez as pessoas nem fiquem sabendo. A Karin não tem essa fissura de casar. Podemos tomar essa iniciativa no Rio, em São Paulo ou em algum outro lugar no mundo. O fato é que estamos felizes.

E filhos? Vocês fazem planos?



Não descartamos, mas isso, agora, não é importante para nós. Na hora que for e a gente tiver condições, acho que vamos realizar. Não temos expectativa, não.

Como se sente depois de superar o câncer?



Sou um Edson melhor, mais atento à vida, às pequenas coisas. Quero aproveitar de uma forma melhor minha passagem por aqui, as pessoas ao meu redor, aquilo que faço, o prazer que tiro disso, o que posso fazer pelas pessoas, pelo outro. Hoje, estou mais sensível ainda. Me foi dada a chance de estar aqui bem cuidado e bem tratado.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2017/06/edson-celulari-sobre-superacao-do-cancer-sou-mais-atento-vida.html