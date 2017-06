DA QUEM



Felipe Franco decidiu se manifestar sobre os rumores de que teria traído a mulher, a modelo Juju Salimeni. Os dois, que estão juntos desde 2006 - e casados desde 2015 - teriam se separado por conta da infidelidade de Franco, de acordo com notícia publicada pelo jornalista Leo Dias.

No Instagram, ele publicou vídeos na qual fala sobre o assunto. "Só quero que vocês saibam que está tudo bem. Não entendi nada. De repente, comecei a ser bombardeado de coisas negativas na minha última foto. Comecei a desativar os comentários e fui ver o que estava acontecendo. Vi que várias coisas de fofoca tinham sido marcadas na minha página", começou ele.

"Tem um rapaz [referindo-se a Leo Dias] que faz matérias e é bem influente. Falou um monte de bosta. Não ligo, pois sou bem maduro com relação a relacionamento e internet. Imagine uma mulher sendo traída e postando foto 10 minutos depois", disse ele, referindo-se aos posts que o casal fez logo em seguida à publicação da suposta traição, na quinta-feira (15).

"Só querem que eu me f*** cada vez mais. O cara vem, as minas vêm, me alopram, e depois vêm dizer que está tudo bem. Ficam esperando momentinho de eu me f**** para me cutucar. Deu um up nas visualizações no meu Snap, 30, 40 mil a mais. Está dando 270 mil de views agora. Que ridículo, velho! 50 mil pessoas a mais pra ver se eu tava f****** o bagulho. É de desacreditar o ser humano", diz ele, visivelmente irritado.

"Não estou preocupado com o que está acontecendo em sites de fofocas. Querer se crescer em cima das pessoas. Estou bem, mas fiquei bem triste, mesmo. Sofri impacto, mas estamos aí na atividade, certo", completa Franco, que ainda dá entender que vai processar Leo Dias.

"Está tudo bem comigo, com minha mulher. A gente tem uma vida madura. Mídia, internet e pessoas falsas, mas a gente deixa tudo isso para a justiça. A gente não é trouxa. É isso aí. Estamos juntos. Um abraço", finalizou.

