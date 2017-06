DO O DIA



O mundo do UFC está em choque. O ex-campeão mundial da categoria meio-médio, Matt Hughes, sofreu um grave acidente de carro e está internado em estado crítico em um hospital no estado de Illinois, nos Estados Unidos.

Hughes, de 43 anos, dirigia sua caminhonete quando colidiu com um trem em movimento. Ele foi resgatado do local e levado de helicóptero para uma unidade médica. As informações foram passadas pelo presidente do UFC, Dana White.

"Aparentemente ele tem um trauma na cabeça. Sua família está viajando para encontrá-lo agora", afirmou Dana ao canal de televisão 'ESPN' norte-americano. Ainda não há mais detalhes sobre o acidente.

O norte-americano conquistou o título meio-médio em uma luta polêmica com Carlos Newton. Depois disso, ele conseguiu defender o cinturão cinco vezes mas acabou derrotado por BJ Penn. O título foi recuperado com uma vitória sobre o lendário Georges St. Pierre no UFC 50.

Matt Hughes está incluído no Hall da Fama do UFC, como lutador e como participante de uma das maiores lutas da história, quando enfrentou Frank Trigg.

