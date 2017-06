DA QUEM



Kim Kardashian escolheu um look branco, calça e regata, e quase mostrou demais com a ausência de sutiã, ao ser clicada em família na sexta-feira (16).



Com o marido, Kanye West, a estrela foi a um restaurante com os filhos, North e Saint, para celebrar mais uma vez o aniversário da primogênita, que completou 4 anos na quinta (15).



Na data, ela fez uma discreta festinha em casa e ainda se declarou para a pequena no Instagram.

"Minha menina fez 4 anos. Ela é minha luz e meu tudo. Te amo", escreveu a socialite norte-americana.

The Grosby Group Kim Kardashian, Kanye West e os filhos, North e Saint

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/kim-kardashian-dispensa-sutia-em-passeio-em-familia.html