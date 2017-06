DA QUEM



Enquanto Zeca (Marco Pigossi) e Jeiza (Paolla Oliveira) vivem um romance às turras, Ritinha (Isis Valverde) e Ruy (Fiuk) encaram a relação que enfrenta dificuldades com a família do rapaz. Porém, o triângulo amoroso que envolve o caminhoneiro de A Força do Querer tem agradado o público.

Na sexta-feira (16), Isis usou seu Instagram para mostrar que tem Zeca pra todo mundo. Com uma foto fazendo "sanduíche" do galã, ela aparece com Paolla dividindo o bonitão. "Segunda tem o encontro! Jeizeca + Rizeca = jeirizeca #vemcarimbo #aforçadoquerer @paollaoliveirareal @marcopigossi", legendou a serea da trama das 9.

Internautas, indecisos sobre com quem o personagem de Pigossi deve ficar na novela de Glória Perez, torceram para que o trio termine juntos, no melhor estilo namoro a três.

"Aaaaaamo vocês, tem jeito de ficarem juntos? Os três!?", sugeriu uma moça. "Cara de sorte, no meio de duas deusas", comentou um fã. "Trio perfeito. Zeca, Ritinha e Jeiza, eu amo esse três", "vocês três poderiam ficar juntos no final da novela mesmo" e "trio ternura" também estavam entre os comentários.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/paolla-e-isis-fazem-sanduiche-de-pigossi-e-fas-shippam-namoro-tres.html