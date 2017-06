DA QUEM



Quando começou a namorar o cantor Latino, a musa fitness Jéssica Rodrigues era praticamente uma desconhecida. Porém, a loira viu a carreira decolar de vez quando o relacionamento veio à tona, no Carnaval deste ano.



No seu mais recente ensaio, sob as lentes do fotógrafo Patrick Brito, Jéssica usou modelitos que geralmente veste para fazer suas postagens na web (só no Instagram ela conta com mais de 137 mil seguidores).



Na sessão de fotos, Jéssica posou com modelitos transparentes, de renda e até um body com direito a decotão que ia até o umbigo. O corpão da personal trainer, claro, foi um show à parte, mostrando que Latino é um homem de muita, muita sorte.

