Em mais um episódio da websérie “Fani quebra o padrão”, Fani Pacheco mostrou em seu canal no YouTube a dificuldade de vestir um biquíni tamanho P. A peça havia sido usada por ela em 2015, quando pesava apenas 65 quilos.

Atualmente com 15 quilos a mais, a ex-BBB penou para entrar no modelito. No final do vídeo, ela contou: “Parece um biquíni de criança, mas é meu. Vocês acreditam que há um ano eu estava vestindo aquele biquíni?. Nessa época, eu estava com 65 quilos, magra e achava que estava com ‘pelanca sovacal'”, explicou.

A atriz e apresentadora usou o episódio para chamar a atenção das pessoas. Fani fez um discurso sobre aceitação do próprio corpo.

“Pelanca sovacal eu tenho agora. Aí eu chego à conclusão que sempre precisei de terapia, todo mundo precisa, porque a gente fica numa noia, gordo ou magro, a gente está sempre se cobrando, a gente nunca está satisfeito. É autoconhecimento. Não adianta ser fitness, ser magro, se emocionalmente você não estiver se sentindo incluído”, concluiu.

Assista ao vídeo:

