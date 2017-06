DA REVISTA MONET



Max e Furiosa se engalfinham durante a ação trepidante de 'Mad Max: Estrada da Fúria', mas tudo termina bem na sequência de eventos, com os dois personagens juntando forças para derrotar o tirano de um futuro distópico em que água vale mais do que ouro. No entanto, na vida real, as coisas não tiveram um final feliz entre Tom Hardy e Charlize Theron.

A colega de elenco Zoe Kravitz, filha do roqueiro Lenny Kravitz e é uma das "noivas" protegidas por eles no filme de George Miller, foi a primeira a falar abertamente sobre um rumor que rondou as filmagens.

"Sim, eles se estranharam. Nós estávamos no deserto durante muito tempo. Acho que todo mundo estava cansado, confuso e ansioso para voltar para casa e não víamos nada além de areia por seis meses. Você realmente enlouquece", afirmou a atriz, já tentando colocar panos quentes, mas para depois dar mais detalhes da treta. "Na verdade, não sei se foi só um episódio. Mas eles claramente não se gostavam."

Zoe chegou a comparar a experiência de rodar 'Mad Max' a um acampamento de férias. "Em um determinado ponto, todos tinham seus pontos de atrito um com o outro", afirmou.



No ano passado, Charlize chegou das tensões com o ex-colega.

"Já me disseram que ele não é assim em todo filme que faz - muita gente diz que ele é de boa. Talvez esse filme acabou sendo desse jeito justamente por que brigávamos muito um com o outro, como faziam os personagens. Se a gente tivesse uma relação docinha, é possível que o resultado na tela fosse dez vezes pior", confirmou a atriz ao The Wall Street Journal, orgulhosa do resultado do trabalho, que venceu seis Oscars.

Já Hardy diz que ficou decepcionado pela relação nada amistosa que cultivou com a colegada de cena, mas destacou suas virtudes.

"Eu a acho incrível. Para mim, ela é uma das mais talentosas atrizes do nosso tempo

