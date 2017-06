DA REDE TV



Uma cena comoveu pessoas que estavam em um shopping em Holyoke, no estado do Massachusetts (EUA), na quinta-feira (15): percebendo que um idoso estava com medo de usar a escada rolante, um jovem ofereceu seu braço para dar alguma segurança ao homem durante a descida.

A situação foi além das pessoas que estavam no local e gerou comoção nas redes sociais após ser narrada pela enfermeira Paula Accorsi Picard, que fotografou o momento e compartilhou a imagem em sua conta no Facebook. "Um pouco de redenção pelo sofrimento alma humana", escreveu ela, acrescentando detalhes do episódio e uma reflexão positiva da atitude do rapaz desconhecido.

"Este jovem ofereceu o mais simples gesto de bondade: estendeu o braço e disse: 'posso ajudar, senhor?'. Ele discretamente começou a explicar para o jovem que já tinha ficado preso em uma escada rolante e estava um pouco assustado", relata Paula. "O jovem gentilmente ofereceu um apoio, eles olharam um para o outro e o homem mais velho aceitou seu braço. Todo mundo que esperava teve paciência. Tão, tão lindo de ver!", acrescenta ela.

Dando exemplos de notícias negativas que os jornais mostrariam naquela mesma noite, ela refletiu: "Hoje, a violência, as questões raciais, sociais e políticas ficaram em segundo plano porque uma pessoa simplesmente ajudou a outra. Eu queria abraçar os dois. Quem quer que seja este jovem, a sua família te criou do jeito certo! Obrigada! Então, por favor procure o lado positivo das coisas - como eu, que fui sortuda em poder testemunhar isso esta tarde".

O relato viralizou e passou de 15 mil compartilhamentos na rede social. Entre os mais de dois mil comentários, muitos agradecimentos ao jovem pela atitude solidária - e de respeito - com o idoso. "Muito bem! Se mais pessoas agissem assim, o mundo seria um lugar melhor", escreveu um internauta. "Muito obrigada por compartilhar essa história. Nós realmente precisamos ser lembrados de que as pessoas boas e que se importam continuam por aí. Deus abençoe esse jovem", disse outro.