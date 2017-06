Beyoncé e o rapper Jay-Z já são pais de Blue Ivy, de 5 anos. Eles namoram desde 2000, mas só se casaram em 2008, em uma cerimônia discreta em Nova York. A primeira gravidez foi revelada em 2011, no tapete vermelho do MTV Video Music Awards (VMA).

Dessa vez, a gestação foi divulgada pelas redes sociais: a cantora postou no Instagram, no dia 1º de fevereiro, uma foto em que aparece usando um sutiã vinho, coberta por um véu esverdeado. A publicação teve mais de 11 milhões de curtidas.

Um dia depois da postagem, Beyoncé divulgou em seu site o ensaio completo da segunda gravidez. As fotos mostram a cantora nua, em poses inspiradas em obras do pintor Sandro Botticelli. O título escolhido para o álbum foi “I have three hearts” (“Eu tenho três corações”, em tradução do inglês).