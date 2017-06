DA REDE TV



O namoro de Vivian Amorim e Manoel Rafaski está ficando cada vez mais sério. O casal de ex-BBBs acaba de fazer a primeira viagem internacional e curte clima de romance em Orlando, nos EUA.

A dupla, que também levou ex-sister Mayara Motti a tiracolo, surpreenderam os fãs ao surgirem vestidos como noivos em registro feito em loja da Disney.

Na imagem, os pombinhos aparecem abraçados, com orelhinhas temáticas de Mickey.

No caso dele, o enfeite remete à figura do noivo. No dela, as orelhas são brancas e acompanhadas de um véu, assim como o de uma noiva.