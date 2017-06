DA REDE TV



O casal Akahi Ricardo e Camila Castello, de 36 e 34 anos, leva um estilo de vida diferenciado com os dois filhos pequenos: a dieta "do ar", ou seja, sem alimentos sólidos. O motivo: os dois acreditam que serão sustentados pela "energia do universo" e que ingerir alimentos não é uma necessidade "real" do ser humano.

Apesar de parecer impossível, os pais afirmam que a família se alimenta apenas três vezes por semana com frutas, vegetais ou alguma raiz - mas sempre em pequenas porções.

Os dois contam que esqueceram-se de como é a sensação de "fome". "Akahi e eu não comemos nada por três anos e agora apenas comemos ocasionalmente: em reuniões sociais ou quando simplesmente queremos provar uma fruta diferente", contou Camila ao site Daily Mail. "Seres humanos podem facilmente ficar sem comida, de forma que eles estejam conectados com a energia que existe em todas as coisas ao respirar", defendeu a mulher.

A mãe e esposa também contou que em sua primeira gravidez optou por fazer uma gestação Breatharian, ou seja, gestação "do ar". Nesse período, Camila diz não ter comido nada: "Fome era um sentimento estranho para mim, então vivi completamente na luz e não comi nada", afirmou. "Meus exames de sangue durante os três trimestres estavam impecáveis e eu dei à luz um saudável garotinho", conta Camila, emocionada.

Atualmente, o casal, que vive entre a Califórnia (EUA) e o Equador, dá cursos e palestras sobre "gestação e dieta do ar". "Obviamente nosso custo de vida é bem mais baixo que o da maioria das famílias, o que nos permite gastar nosso dinheiro com coisas que realmente importam, como viajar e explorar o mundo juntos", conta, orgulhoso, Akahi.

Os dois admitem que se sentem muito mais "felizes e vivos" e garantem que qualquer um pode viver dessa forma. "Não é sobre nunca mais ingerir alimentos sólidos, é sobre entender a nutrição cósmica, não apenas a física. É viver sem limites", declarou Akahi.