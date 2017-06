DA QUEM



Depois de ter a sua peça Trans cancelada no fim de semana, Thammy Miranda desabafou em sua página do Facebook. O ator disse que o espetáculo não foi cancelado por falta de público, "mas por falta de caráter do diretor", Carlos Verahnnay.



Na noite de domingo (18), o diretor usou seu Facebook para dar sua versão. "Quero esclarecer e me defender de algumas mentiras e maldades", disse ele, lamentando que o público ficou abaixo do esperado. "O público era, em média, de 15 a 20 pessoas por dia".



O diretor esclareceu que parte da equipe já foi paga e outra parte será paga em breve, sem estipular datas. "Estou devendo, sim, a algumas pessoas do cenário, figurino e trilha sonora. Os técnicos que estou devendo serão devidamente pagos."



"ELES QUE DESISTIRAM"



Verahnnay pediu "desculpas pelo barraco", mas continuou o desabafo: "É duro fazer teatro, é duro esperar uma bilheteria a bilheteria não vir. Aí, vem uma pessoa que estreia no teatro e, sem o mínimo de humildade, acusa a mim... Eu quero que eles se retratem perante a justiça, sim. O que eles estão fazendo é muito sério. Deri a oportunidade deles fazerem teatro, qure é uma arte antiga, milenar... Eles que acabaram ocom o espetáculo, eles que desistiram. A peça foi abortada por eles. Eles não foram profissionais."





"TRISTE COM A INGRATIDÃO"



O diretor segui o lamento. "Fazer teatro é muito difícil. Nem Thammy, nem Andressa fazem ideia do que é teatro. Faltavam aos ensaios, chegavam aos ensaios cansados, ensaiavam tudo meia-bomba... O espetáculo estava todo meia-bomba. E eu estava sofrendo com o artístico do espetáculo. (...) Estou muito triste com a ingratidão de pessoas que não sabem o que é fazer teatro neste país."



DESABAFO DE THAMMY



"Artista sempre faz vídeo para divulgar seus trabalho. Acho que também é nossa obrigação falar quando algo dá errado. Como todo mundo sabe, comecei a fazer uma peça chamada Trans. A gente [Thammy Miranda e Andressa Ferreira] foi convidada para fazer uma peça, no Rio de Janeiro, várias coisas foram acordadas, mas depois que estreou nada aconteceu como combinado.Começou com falta de pagamento e várias mentiras", disse Thammy.



Na sequência, ele relatou: "Fizemos uma participação na Mostra de Tirandentes, em Minas Gerais, e ele falou para gente que setria tudo de graça, só para divulgação, mas acabamos descobrindo que ele ganhou 6 mil reais. Depois, ele falou que a Funarte iria ganhar 40% da bilheteria, inclusive eu tenho áudios dele falando isso, mas a Funarte ganha só 10%. Percebemos mentira atrás de mentira. Não só eu e a Andressa estamos com problemas com o Carlos Verahnnay, toda a equipe está com problema com ele". Thammy disse que a equipe irá "entrar com uma ação conjunta contra o Carlos".



Na peça, Thammy interpretava um surfista e chegou a descolorir o cabelo para o papel. Na Mostra de Tiradentes, a peça ganhou grande repercussão. O ator aparece sem camisa no espetáculo.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/thammy-sobre-fim-de-peca-falta-de-carater-do-diretor.html