AARON TURA

DO TV FOCO

Silvio Santos recebeu o Prefeito de São Paulo, João Doria, durante o seu programa neste domingo (18). O dono do SBT falou sobre diversos assuntos, como política, e também revelou ao público que vai realizar em breve um novo procedimento cirúrgico para melhorar a aparência.

“Já fiz três plásticas, vou fazer mais uma, agora. Vou fazer mais uma com o Pedro Albuquerque. Vou dar uma puxada aqui para poder ficar…”, disse. “Mas disseram que basta ir na esteticista e aplicar o botox, que não precisaria fazer cirurgia, não sei”, declarou ele.

Em outro momento da conversa, Silvio Santos também aconselhou João Dória a se candidatar à Presidência da República em 2018:

“Você está dando sorte por uma razão: atualmente os brasileiros estão sem candidatos e todo mundo está dizendo que se você se candidatar, não estou puxando o seu saco não, estou falando sério, todo mundo está dizendo que se você se candidatar, você pode se candidatar a presidente da República e pode ganhar”, disse Silvio para Doria.

O apresentador ainda citou as possíveis candidaturas de Joaquim Barbosa e Sérgio Moro e sugeriu para que Doria até crie uma aliança com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) para a disputa presidencial:

“Se fizer uma chapa Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, aí você vai ter que arranjar alguém na sua chapa para poder. Tem o [Jair] Bolsonaro, quem sabe você e o Bolsonaro. Não sei, mas aí a disputa vai ser difícil. Mas se você se candidatar, do próprio Joaquim você ganha, do Sérgio Moro que é um pouco mais difícil”, afirmou o dono do SBT, que ainda fez questão de chamar o prefeito de São Paulo de “boyzinho”.

“Quem diria, não? Presidente da República com cara de boyzinho, aí, cara de 20 anos”, brincou Silvio, aos risos.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/silvio-santos-surpreende-e-revela-que-fara-novo-procedimento-cirurgico-para-melhorar-aparencia/