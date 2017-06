DO EXTRA



Dani Suzuki, de 39 anos, está de namorado novo. Ele é o ator Fernando Roncato, de 29 anos, ex da atriz Lua Blanco, atualmente no ar como a personagem Anita de “A força do querer”.

O novo casal passou o fim de semana juntinho, acampando, e já troca declarações de amor nas redes sociais.

“É tão natural os olhos se direcionarem a você... Porque tens no coração a sinceridade de alguém que ama viver. Sou grato ao universo por ter me dado a benção de caminhar ao seu lado, aprender e construir com você dia após dia”, escreveu o bonitão ao postar uma foto ao lado da amada.

Fernando Roncato é irmão do também ator Miguel Roncato, campeão de uma das temporadas da "Dança dos famosos".

Reprodução/ instagram Fernando Roncato tem 28 anos

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/dani-suzuki-esta-namorando-ator-que-ex-de-lua-blanco-21491116.html