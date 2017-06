DA REVISTA MONET



A atriz Ariel Winter voltou a causar nas redes sociais após compartilhar no Instagram fotos em que aparece apenas de biquíni, deitada de costas e também com o barriga para cima.

Habituada a publicar várias fotos sensuais em suas contas nas redes sociais, a celebridade de 19 anos divulgou as imagens mais recentes logo após voltar a ser criticada publicamente por sua mãe por conta do que ela chamou de “exposição excessiva” da filha.



Na legenda das imagens, Winter se limitou a incluir dois emojis, um de uma onda e outro de um pedaço de pizza, semelhante à boia na qual aparece nas fotos. “Linda como sempre! Você é a mais absoluta perfeição!”, comentou uma pessoa. “A foto mais maravilhosa do dia!”, exclamou outro fã.



Ariel e a mãe são brigadas e não se falam. As críticas mais recentes de Chrystal Workman foram feitas em uma edição da revista In Touch. “Ela precisa crescer. É triste ela se expor assim”, disse a mãe.

Depois, Ariel rebateu as afirmações pelo Instagram, chamando a mãe de “tóxica”. Ontem a atriz também publicou uma foto junto com o pai, a irmã mais velha e o marido da irmã, celebrando o Dia dos Pais. “Sou muito feliz de ter vocês dois na minha vida”, escreveu na legenda do registro.

Reprodução/Instagram A atriz Ariel Winter com o pai, a irmã e o marido da irmã





