A Nasa divulgou, nesta segunda-feira (19), uma lista de 219 novos candidatos a planeta descobertos pelo telescópio espacial Kepler. Dez deles têm tamanhos parecidos com a Terra e orbitam as zonas habitáveis de suas estrelas.

"O conjunto de dados do Kepler é único, pois só ele contêm uma população desses análogos da Terra - planetas com quase o mesmo tamanho e que têm órbitas parecidas com a da Terra", diz Mario Perez, cientista do programa Kepler na Divisão de Astrofísica da Nasa. "Entender sua frequência na galácia vai ajudar no planejamento de futuras missões da nasa para procurar diretamente outra Terra."