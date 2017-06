DO METRÓPOLES



O presidente Michel Temer (PMDB) fez um anúncio inusitado nesta segunda-feira (19/6). Em resposta à mais famosa modelo brasileira, a gaúcha Gisele Bündchen, e à ONG WWF, o peemedebista informou o veto integral de trechos das medidas provisórias (MPs) aprovadas pelo Congresso Nacional que reduziam a área da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, no Pará.

A diminuição da reserva equivalia a três vezes a área da cidade de São Paulo.

Gisele Bündchen havia pedido em sua conta no Twitter, na terça-feira (13), que o presidente vetasse o projeto. Na rede social, a modelo afirmou, com menção a Temer, que “é nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra”. “@MichelTemer, diga NÃO para reduzir a proteção na Amazônia!”

Temer, então, respondeu à modelo gaúcha. “@giseleofficial e @WWF, vetei hoje integralmente todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia”, anunciou o chefe do Executivo nacional, no Twitter.

O prazo para o presidente sancionar ou vetar o texto terminava nesta segunda-feira. A eventual aprovação final da proposta do Legislativo poderia facilitar ocupações ilegais de terra e favorecer o desmatamento na Amazônia.

Localizada no sudoeste do Pará, a Floresta Nacional do Jamanxim tem regras de proteção rígidas. Somente atividades de pesquisa e exploração sustentável são permitidas. Entre elas, as praticadas por comunidades tradicionais de ribeirinhos e extrativistas. Por isso, 88% da floresta está preservada.

