DA QUEM



Parabéns! Camila Queiroz e Klebber Toledo estão noivos. A assessoria de imprensa do casal confirmou a informação neste domingo (18), depois de rumores de que o ator teria pedido a namorada em casamento na festa em que eles comemoraram seus aniversários no sábado (17), no Rio.

"Os dois ficaram noivos sim, mas foi em uma ocasião anterior. Na festa de aniversário eles reuniram amigos e família", disse a assessoria. Camila ainda postou foto dos dois, com a aliança em evidência, e escreveu: "Sim, eu aceito", em inglês.



Klebber, que fez 31 anos no dia 14 de junho, e Camila, que completará 23 anos no dia 27 deste mês, decidiram comemorar os seus aniversários juntos. Segundo o jornal Extra, eles teria proibido fotos e vídeos na celebração para manter a privacidade dos aniversariantes e convidados.



Mesmo assim, Walcyr Carrasco, autor de Êta Mundo Bom!, a novela em que Klebber e Camila se conheceram e começaram a namorar, compartilhou foto do casal dentro da festa. "Eu @camilaqueiroz e @klebbertoledo na linda festa de aniversário duplo! FELICIDADES!!!", escreveu.



Na imagem do casal com Walcyr, é possível ver o belo anel de noivado da atriz. Segunda uma fonte de QUEM, o noivado casal é bem recente. Klebber e Camila, que costumam compartilhar imagens românticas na web, assumiram o namoro em agosto do ano passado, quando publicaram fotos de uma viagem que fizeram a Bariloche, na Argentina.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/casamento-vista-camila-queiroz-e-klebber-toledo-estao-noivos.html