ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

O último episódio do programa “Fábrica de Casamentos“, exibido no sábado (17), está gerando enorme burburinho nas redes sociais. É que a participante quebrou uma das regras da atração e mesmo assim não houve punição.

Os telespectadores cobram respostas da emissora e dos apresentadores, que preferem se manter calados e não causar ainda mais polêmica em torno do caso.

O Instagram pessoal da apresentadora Chris Flores está sendo abarrotado de tantas críticas. Os internautas querem um posicionamento dela, que sempre mostrou-se transparente em todos os seus trabalhos.

“Você é uma grande profissional. O programa prende a nossa atenção. Mas, realmente causou espanto que excelentes profissionais deixem envolver seus nomes e as marcas que representam em um jogo que levantou tantas suspeitas e colocou em jogo a credibilidade de todos. Esse casal independente de seu estilo de vida (aliás tenho profundo respeito por veganos) representa tudo que estamos abominando atualmente. A falta de educação, humildade e gratidão. Mais amor por favor. Mais profissionalismo, ética e respeito ao público também“, comentou uma seguidora.

“Estou até agora esperando uma justificaria plausível pra essa injustiça com os demais casais que não infligiram a principal regra“, perguntou outra. O TV Foco entrou em contato com a assessoria do programa, mas ainda não obtivemos retorno.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/apos-polemica-em-programa-chris-flores-e-cobrada-mais-profissionalismo-etica-e-respeito-ao-publico/