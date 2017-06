ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

O barraco foi tremendo em uma entrevista da repórter Ticiane Bicelli, funcionária do SBT lá na Bahia. Ela não teve medo da entrevistada e mostrou que não leva desaforo para casa.

De acordo com informações da jornalista Keila Jimenez, do blog KTV, a repórter da TV Aratu (afiliada do SBT) fazia uma reportagem com um tom de humor, sobre preços cobrados para usar o banheiro de um mercado.

A entrevistada, porém, se exaltou e partiu para cima de Ticiane que não correu da briga e também revidou. A loira sofreu com tapas, arranhões e uma baita mordida no braço.

O equipamento da emissora foi danificado e Ticiane foi até ameaçada de morte, com uma das moças indo buscar uma faca no interior do estabelecimento. Por sorte a repórter conseguiu chamar a polícia.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da cidade, mas não conseguiram prestar queixa pois não havia delegado no local.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/ameacada-de-morte-reporter-sbt-leva-tapa-arranhao-e-mordida-de-entrevistada-veja-o-video/