DA REVISTA QUEM



Gracyanne Barbosa se declarou para o marido, o cantor Belo, e o figurino reduzido roubou a cena.

"O amor é um sentimento inenarrável que rompe todas as barreiras e limites, invade pesamentos e impulsiona emoções, gera paz e euforia, alimenta sonhos e ilusões... Dá sentido à vida de todos os apaixonados", escreveu ela na manhã desta segunda-feira (19).



Nos comentários, os dois receberam elogios. "Lindo casal", escreveu um seguidor, "Você é perfeita e conseguiu o que poucas foram capazes. Aproveite sua conquista com pessoas que querem e estão no mesmo nível que você​. E que também sempre te apoiem e elogiem seu trabalho", disse outro.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/gracyanne-barbosa-posa-provocante-com-belo-e-se-declara.html